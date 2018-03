WipEout Omega Collection VR disponibile da oggi come aggiornamento gratuito

A sorpresa,ha annunciato che l'aggiornamento VR persarà disponibile da oggi, mercoledì 28 marzo, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del gioco.

Una volta scaricato e installato l'aggiornamento (il cui peso non è stato reso noto) sarà possibile giocare in Realtà Virtuale con le modalità Racebox e Campagna di WipEout HD, WipEotu Fury e WipEout 2048, ovvero i tre giochi inclusi nella collection.

L'aggiornamento porta in dote inoltre il supporto per l'audio 3D e un nuovo remix di Shake It a opera di Vieille Griffe. WipEout Omega Collection è ora disponibile su PlayStation 4 e PS4 Pro, l'update per PlayStation VR sarà disponibile nel corso della giornata odierna come download gratuito dal PlayStation Store per tutti coloro che hanno già acquistato il gioco in formato retail o digitale.