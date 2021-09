Wipeout su PS4 e PS5? La serie tornerà con un reboot: parla noto insider

È ormai da diversi anni che si vocifera di un possibile ritorno di Wipeout su console Sony: un'indiscrezione che ora trova ulteriore terreno fertile nel mondo degli appassionati di videogiochi.

A breve distanza dalla trasmissione dell'ultimo PlayStation Showcase, si è infatti diffuso in rete un rumor che vorrebbe Sony pronta a presentare una PlayStation Experience a dicembre 2021. L'appuntamento, sempre secondo la voce di corridoio, dovrebbe ospitare il reveal di nuove IP, la presentazione di PlayStation VR 2 e diversi ulteriori annunci. Proprio tra questi ultimi, dovrebbe trovare spazio il ritorno di Wipeout su PlayStation 4 e/o PlayStation 5.

A rincarare la dose, ci ha poi pensato l'ormai noto insider e giornalista videoludico Shpeshal Nick. Interrogato da un fan in merito alla veridicità delle indiscrezioni su Wipeout, quest'ultimo ha infatti replicato di aver ricevuto conferma dell'esistenza del progetto da due fonti completamente distinte. Nonostante ciò, Shpeshal Nick non ha idea di quale potrebbe essere il momento adatto per ospitare l'annuncio del ritorno dell'IP, con il reboot di Wipeout che potrebbe dunque apparire sul palco sia nel breve sia nel lungo periodo.



Ovviamente, al momento si tratta di semplici indiscrezioni: per saperne di più, sarà necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte del team di Sony.