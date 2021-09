WipEout Rush: l'arcade racing di Sony torna su iOS e Android, ecco il video

Come un fulmine a ciel sereno, Rogue Games e Sony Interactive Entertainment annunciano di essere al lavoro su WipEout Rush, il nuovo capitolo per sistemi mobile iOS e Android della serie arcade racing nata in multipiattaforma ma ormai legata storicamente alle console PlayStation.

Il progetto di WipEout Rush promette di coniugare la frenetica esperienza offerta dalle gare a bordo degli iconici velivoli ad antigravità di questa IP all'immediatezza degli endless runner per piattaforme mobile, un genere che annovera, tra gli altri, Super Mario Run.

Il CEO di Rogue Games, Matt Casamassina, interviene sulle pagine di IGN.com di essere consapevole della volontà dei fan di veder tornare la serie su sistemi PlayStation, pur spiegando che "se voglio quel genere di esperienza, so che potrò trovarla lì ad aspettarmi su console PlayStation. Ma allo stesso tempo, siamo lieti di poter ripensare a WipEout su sistemi mobile per dare forma a un titolo che proponga nuove meccaniche di gameplay nella cornice di una grafica meravigliosa".

Sotto il profilo strettamente contenutistico, WipEout Rush include 60 veicoli antigravitazionali provenienti dai giochi originari e una campagna singleplayer con 12 gare da svolgersi in 5 scenari unici, sullo sfondo di una storia narrata attraverso dei fumetti interattivi e di un gameplay che girerà a 60fps sui dispositivi più performanti. Il titolo vanterà anche una colonna sonora elettronica originale composta da Alastair Lyndsay, un veterano del settore. Il lancio di WipEout Rush è previsto nei primi mesi del 2022 su App Store e Google Play per tablet e smartphone iOS e Android.