WitcherCon annunciato da CD Projekt e Netflix: nessun nuovo gioco dello strigo all'evento

Durante lo show Netflix Geeked Week Gaming condotto da Geoff Keighley, è stato annunciato il WitcherCon, evento virtuale organizzato da CD PRojekt RED e Netflix interamente dedicato alla Strigo nelle sue incarnazioni videoludica e televisiva

Il WitcherCon, il cui annuncio è stato anticipato da un divertente scambio di battute tra le due aziende su Twitter tra le due aziende, si terrà il 9 luglio 2021 e rappresenterà il primo evento multi-formato dedicato all’universo di The Witcher. I fan possono aspettarsi panel interattivi che metteranno in risalto le persone che hanno lavorato ai videogiochi e alla serie di The Witcher, approfondimenti su lore, leggende, mostri e origini del Continente e tanti annunci e dietro le quinte sul franchise The Witcher, con particolare focus sulla creatività e produzione dei giochi di CD Projekt RED (tra cui il gioco mobile The Witcher: Monster Slayer), fumetti e merchandise, la serie live action di Netflix con Henry Cavill e il film animato Nightmare of the Wolf.

Il WitcherCon andrà in onda sia su Twitch e YouTube il 9 luglio alle 19:00. I fan dello Strigo potranno guardare il WitcherCon in due dirette diverse, ognuna delle quali contenente contenuto inedito. La seconda diretta inizierà il 10 luglio ore 03:00. Se siete fan dell'incarnazione videoludica dello strigo, vi consigliamo di contenere le aspettative. Nonostante si preannunci con un evento denso di contenuti, i ragazzi di CD Projekt hanno tenuto a specificare che al WitcherCon non ci saranno annunci di nuovi videogiochi di The Witcher.

Durante Netflix Geeked è anche stato mostrato un teaser della seconda stagione della serie Netflix di The Witcher.