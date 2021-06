WitcherCon: il programma completo dell'evento digitale sul futuro di The Witcher

I rappresentanti di CD Projekt delineano il quadro completo delle iniziative che coinvolgeranno gli appassionati di The Witcher con l'evento WitcherCon, uno show digitale che aprirà una finestra sul futuro prossimo dello Strigo.

Le celebrazioni online del franchise di The Witcher, organizzate con Netflix, partiranno con In Memories from the Path: Stories Behind The Witcher Games, un panel in cui gli sviluppatori e le figure chiave dei videogiochi di The Witcher discuteranno delle sfide affrontate per concretizzare la visione creativa di The Witcher 3 Wild Hunt e degli altri capitoli dell'epopea di Geralt di Rivia.

Il programma di WitcherCon proseguirà inoltre con Monster Slayer: Live the Life of a Witcher, un panel che vedrà la partecipazione di Spokko, il team che sta realizzando una nuova applicazione in Realtà Aumentata basata sulla serie fantasy di The Witcher. Non meno interessante sarà poi il panel The Witcher: Beyond Video Games, con tante informazioni sui progetti crossmediali legati all'universo dello Strigo, inclusi i fumetti a lui dedicati e l'atteso gioco da tavolo The Witcher Old World.

Il WitcherCon sarà accompagnato da esibizioni musicali di Marcin Przybyłowicz e della band folk metal Percival, con ulteriori sorprese che, però, come specificato nei giorni scorsi da CD Projekt non comprenderanno reveal di giochi o altri annunci di titoli interattivi. Il WitcherCon andrà in onda il 9 luglio dalle ore 19:00, mentre il secondo streaming dell'evento inizierà alle ore 03:00 del 10 luglio.