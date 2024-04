Witchfire: dalle classi in stile soulslike alle nuove armi, le novità del Galleon Update

A distanza di qualche mese dal debutto dell'Early Access in esclusiva su Epic Games Store, gli sviluppatori di Witchfire hanno pubblicato il primo content update dello sparatutto in prima persona, che introduce numerose novità e modifica alcune meccaniche di gioco.

L'aggiornamento prende il nome di Ghost Galleon Update e rivoluziona vari aspetti del gioco. Innanzitutto, d'ora in poi i giocatori possono iniziare la loro avventura decidendo con quale classe partire: si tratta di un sistema molto simile a quanto visto in Dark Souls e simili, poiché la scelta determina la distribuzione iniziale dei punti statistica e l'equipaggiamento di partenza, ma non mette alcun tipo di paletto sullo sviluppo del cacciatore di streghe. Potremo scegliere tra Slayer, Berserker, Hunter, Shadow, Saint e Penitent.

Altra novità riguarda le Calamità, gli eventi casuali che sono stati fortemente criticati dai giocatori per via della loro difficoltà estrema. Pur non avendo ritoccato troppo verso il basso il livello di sfida di questa dinamica di gameplay, gli sviluppatori hanno deciso di procedere con un redesign al fine di risultare più equa nei confronti dell'utente. Fra le varie Calamità troviamo anche il Ghost Galleon, grazie alla quale appare questo grosso vascello di fronte al giocatore. Alle attività che si possono affrontare durante le spedizioni troviamo poi i Witch Vault, piccoli dungeon che propongono un livello di sfida molto elevato ma che al contempo premiano con ricche ricompense coloro i quali riescono a completarli.

Nell'hub di gioco è invece arrivato un libro che funge da mercante, senza contare che il Galleon Update aggiunge anche 5 armi, 8 incantesimi (4 inediti e 4 rivisitati), 7 oggetti magici, 5 eventi, 6 trappole e tanto altro.

Avete già letto il nostro provato dell'Early Access di Witchfire? Il gioco è disponibile solo sull'Epic Games Store, ma in futuro approderà anche su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

