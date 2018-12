Witchfire esce nel 2020: nuovi dettagli sulla storia e sul gameplay

A un anno esatto di distanza dall'annuncio di Witchfire avvenuto nel corso dell'edizione 2017 dei The Game Awards, gli autori polacchi di The Astronauts tornano a parlare del loro ambizioso sparatutto fantasy e approfittano dell'occasione per mostrarci degli scampoli di gioco inediti.

L'ultimo aggiornamento del sito ufficiale di Witchfire, infatti, offre al team di Varsavia l'opportunità di discutere degli elementi che caratterizzeranno l'esperienza grafica, ludica e narrativa del nuovo progetto che li vedrà impegnati fino al 2020 per cercare di bissare il successo, sia di pubblico che di critica, avuto nel 2014 con The Vanishing of Ethan Carter.

"Ci sono tante cose da scoprire e decifrare, ma niente scene di intermezzo o storie da seguire", spiegano in maniera piuttosto franca gli autori polacchi dalle pagine del loro sito e aggiungendo che "un progetto come quello, ad esempio come Bulletstorm, uno dei giochi che alcuni di noi hanno diretto in passato, sarebbe stato davvero al limite dell'impossibile per una piccola software house come la nostra. Ma ciò che più conta, è che il cuore dell'esperienza di gioco è altrove, anche se ne riparleremo in un secondo momento".

Il gruppo di lavoro di The Astronauts impegnato nello sviluppo di Witchfire conta solo otto membri, da qui la scelta di focalizzare i propri sforzi sulle dinamiche di gioco piuttosto che sulla narrazione. Anche per questo, il team ha deciso di utilizzare gli agili strumenti di sviluppo dell'Unreal Engine 4 e le funzionalità garantite dalla fotogrammetria, una tecnica 3D che promette di accelerare la creazione delle ambientazioni e ambire al fotorealismo senza impiegare team con decine e decine di programmatori e designer.

L'uscita di Witchfire è perciò prevista nel 2020 su PC e, presumibilmente, PS4 e Xbox One: perchè non ingannare con le nuove mini-clip pubblicate per l'occasione dai ragazzi di The Astronauts?