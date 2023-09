Witchfire: gameplay trailer a 4K per il roguelite disponibile da oggi su PC

L'attesa è finalmente giunta al termine e da oggi, mercoledì 20 settembre 2023, gli utenti Epic Games Store possono acquistare la versione in accesso anticipato di Witchfire. Per celebrare l'evento, il team che ha dato i natali a The Vanishing of Ethan Carter ha pubblicato un lungo gameplay trailer a risoluzione 4K.

Dopo una breve presentazione del protagonista, il filmato mostra una serie di sequenze in game accompagnate da una voce narrante che spiega per filo e per segno il funzionamento delle meccaniche roguelite della produzione The Astronauts, così da permettere ai giocatori di non arrivare impreparati in questo ostile mondo di gioco.

Nel corso del trailer possiamo anche vedere in azione le varie bocche da fuoco che potremo utilizzare nel corso dell'avventura e gli eventi speciali che potrebbero verificarsi durante una partita, come la calamità che risveglia tutti i morti nei paraggi, mettendo in seria difficoltà il protagonista. Come si può notare, inoltre, il combat system è molto dinamico e si basa tanto sull'uso delle armi quanto sulle schivate, che però richiedono l'impiego di stamina.

Per chi non lo sapesse, l'Early Access di Witchfire sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store, ma in futuro il gioco approderà anche sulle altre piattaforme, incluse le console.