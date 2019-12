Witchfire: nuovi video gameplay dell'erede spirituale di Bulletstorm e Painkiller

Le fucine digitali di The Astronauts si riaccendono dopo diversi mesi di oblio mediatico e sfornano dei nuovi filmati di gioco di Witchfire, lo sparatutto fantasy che promette di raccogliere l'eredità spirituale di Painkiller e Bulletstorm.

Grazie all'aggiornamento del sito ufficiale di Witchfire che accompagna questi nuovi mini clip, della durata di circa 10 secondi ciascuno, gli autori di Varsavia ci informano che il percorso di sviluppo intrapreso per dare forma a questo ambizioso FPS in salsa horror sta procedendo spedito.

Se dal punto di vista grafico, infatti, l'universo a tinte oscure di Witchfire dimostra già di possedere una sua anima e di reggere tranquillamente il confronto con le produzioni ad alto budget, anche sotto il profilo squisitamente ludico possiamo notare la cura riposta dagli sviluppatori polacchi nelle animazioni del sistema di gestione delle armi, nella logica su cui si regge l'IA dei nemici e nella rappresentazione a schermo delle sparatorie tra l'eroe e le creature che infestano l'ambientazione medievaleggiante.

Il titolo, lo ricordiamo, dovrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2020 su PC e, presumibilmente, su PS4 e Xbox One, con vista sulla next-gen rappresentata da PS5 e Xbox Scarlett soprattutto in funzione dell'utilizzo, da parte di The Astronauts, di una tecnica di fotogrammetria e dell'ultimissima versione di Unreal Engine 4. Su queste pagine trovate la nostra anteprima di Witchfire.