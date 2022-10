Witchfire rinviato al 2023: grossi cambiamenti per lo sparatutto dark fantasy

Il team di sviluppo di The Astronauts ha ufficialmente annunciato che la fase di Early Access di Witchfire arriverà soltanto nel corso del prossimo anno. Gli autori sono all'opera per apportare dei cambiamenti radicali all'esperienza di gioco dello sparatutto dark fantasy, e questo ha necessariamente richiesto un rinvio del debutto su PC.

The Astronauts ha deciso di abbandonare il combattimento in stile arena e rielaborarlo in una soluzione che si confà al genere open world. Il direttore creativo Adrian Chmielarz ha dichiarato in un post sul blog che il cambiamento renderà Witchfire un gioco "migliore".



"La funzionalità è ora implementata al 95%. Rende il gioco migliore. È un po' difficile per me pensare che il giocatore non avesse questa libertà prima. Certo, puoi ancora essere intrappolato dalla strega in questo o quel punto, e alcune porte saranno chiuse finché non trovi una chiave, e potrebbe essere troppo pericoloso entrare nelle aree più vicine al boss prima di essere pronto, ma il mondo è aperto per essere esplorato in quasi tutti gli ordini, e puoi sia andare avanti che ritirarti a tuo piacimento".

Chmielarz ha inoltre anticipato che altre notizie su Witchfire emergeranno nella prossima settimana, anche se non si tratterà di filmati di gameplay, ma piuttosto di contenuti artistici incentrati sull'estetica del mondo di gioco.

Witchfire è da oggi atteso nel 2023 su PC via Epic Games Store in fase di Early Access, ma lo shooter dark fantasy è destinato ad approdare anche su console.