Witchfire, alla scoperta delle armi dell'FPS dark fantasy: il nuovo video svela Hunger

A margine dell'IGN FanFest 2023 che ha svelato le date dell'Open Beta di Diablo 4, The Astronauts ha riaperto una finestra interattiva sull'universo dark fantasy di Witchfire per mostrarci in video Hunger, una delle tante armi che avremo modo di equipaggiare per esorcizzare mostri e creature demoniache.

Gli sviluppatori di The Vanishing of Ethan Carter descrivono Hunger come un potente cannone a mano che si nutre delle anime dei nemici per moltiplicare il danno arrecato da ogni pallottola. Utilizzando Hunger, gli appassionati del genere avranno così modo di sperimentare un gameplay particolarmente frenetico e tecnico al tempo stesso, in funzione del tempismo e della precisione richiesti per caricare e mandare a segno ogni colpo critico.

L'arsenale dell'eroe di Witchfire, ad ogni modo, spazierà dai fucili alle pistole tradizionali per consentire ai giocatori di piegare il gameplay ai propri gusti ed esigenze. Nel corso dell'avventura sarà inoltre possibile sbloccare degli incantesimi che, utilizzati in congiunzione con le armi, contribuiranno a infondere ulteriore spettacolarità e originalità alle dinamiche sparatutto.

La dimensione medievaleggiante di Witchfire aprirà i battenti su PC nei prossimi mesi, con l'inizio di fase in Accesso Anticipato che promette di essere ricca di contenuti e aggiornamenti gratuiti. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video di Witchfire dal CES 2023 che ha confermato il supporto al DLSS 3 dello shooter fantasy di The Astronauts.