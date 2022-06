Witchfire: lo sparatutto dark fantasy presto in Early Access, ecco il nuovo video gameplay

I ragazzi di The Astronauts presenziano al Summer Game Fest del 9 giugno per mostrare un nuovo, spettacolare video gameplay di Witchfire, lo sparatutto dark fantasy presto in arrivo in Early Access.

La nuova esperienza FPS confezionata dagli autori di The Vanishing of Ethan Carter ci catapulterà in una dimensione medievaleggiante per farci fronteggiare orde di demoni e creature non-morte. Il nostro alter-ego dovrà esorcizzare i mostri che infestano il suo mondo con l'ausilio di un vasto arsenale di fucili e pistole.

Nel video gameplay è possibile ammirare anche gli incantesimi che saremo in grado di lanciare per abbattere le orde di nemici dalla media-lunga distanza e tenere a bada i mostri più arcigni, il tutto immerso in un contesto che sembra attingere a piene mani da opere come Painkiller e Bulletstorm.

Prima di lasciarvi al nuovo gameplay trailer di Witchfire, vi ricordiamo che il nuovo sparatutto di The Astronauts sarà disponibile a breve in versione Early Access su Epic Games Store e successivamente su console, non sappiamo se su PS4 e Xbox One o in esclusiva su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo FPS ruolistico in sviluppo su Unreal Engine.