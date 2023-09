Witchfire tra specifiche, DLSS 3 e Unreal Engine 5: le ultime dagli sviluppatori

In vista della partenza dell'Early Access di Witchfire, il team The Astronauts scambia quattro chiacchiere con la redazione di WCCFTech per discutere delle potenzialità degli upscaler più evoluti, delle specifiche PC e della possibile trasposizione dello sparatutto fantasy su Unreal Engine 5.

Il CEO della software house polacca, Adrien Chmielarz, coglie l'occasione offertagli da questa intervista per pubblicare le specifiche parziali dell'Early Access di Witchfire, destinate comunque a cambiare nel tempo in funzione degli importanti aggiornamenti grafici, ludici e contenutistici previsti dagli sviluppatori prima di raggiungere la versione 1.0 dell'FPS dark fantasy:

Specifiche Minime (Full-HD con preset grafici Medi, tra i 30 e i 40fps): CPU Intel Core i5-6600K e GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Specifiche Consigliate (Full-HD con preset grafici Medi, oltre i 60fps): CPU Intel Core i5-8400 e GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Chmielarz entra poi nel merito del possibile passaggio di Witchfire a Unreal Engine 5, sostenendo come "sicuramente è un'opzione che valuteremo. Quando decidemmo di trasporre The Vanishing of Ethan Carter da UE3 a UE4 abbiamo dovuto rifare il gioco praticamente da zero perché le precedenti versioni di Unreal Engine non erano molto compatibili. Ma per nostra fortuna, questo non è decisamente il caso di Unreal Engine 5, perciò valuteremo il da farsi".

L'esponente di The Astronauts conferma inoltre il pieno supporto di Witchfire alle tecnologie di uscaling e upsampling più evolute di NVIDIA, AMD e Intel: sin dalla partenza dell'Early Access dello sparatutto fantasy a tinte oscure, prevista per il 20 settembre, i giocatori PC potranno sfruttare DLSS, FSR e XeSS per elevare la propria esperienza.