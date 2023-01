Witchfire supporterà DLSS 3 su PC: nuovo video gameplay dal CES 2023

In occasione del keynote NVIDIA GeForce Beyond dal CES 2023 che ha fatto da sfondo al nuovo gameplay di The Day Before, il team The Astronauts ha mostrato delle scene di gameplay inedite di Witchfire.

Sin dal lancio della versione Early Access, lo sparatutto dark fantasy Witchfire vanterà il pieno supporto al DLSS 3, l'ultima iterazione dell'ormai celebre tecnologia di upsampling in Deep Learning di NVIDIA fruibile dai possessori delle schede grafiche GeForce RTX Serie 40.

La nuova avventura a tinte oscure confezionata dagli sviluppatori di The Vanishing of Ethan Carter promette di immergerci in una dimensione piena di demoni e creature non-morte, dandoci modo di esorcizzare questa schiera di mostri con l'ausilio di un vasto arsenale di fucili, pistole ed esplosivi.

È proprio agli equipaggiamenti più 'esplosivi' da sbloccare che il team di The Astronauts si rifà per testimoniare il lavoro svolto sul sistema di illuminazione, particellare e volumetrico che caratterizzerà l'opera su PC e console, il tutto in un contesto che sembra pescare a piene mani da titoli come Painkiller.

Il lancio della versione Early Access di Witchfire è previsto indicativamente nei primi mesi del 2023 su PC, ma con la concreta possibilità di un futuro approdo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.