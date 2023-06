Witchfire: il nuovo trailer dell'FPS roguelike svela la data d'uscita dell'Early Access

Fra i numerosi annunci fatti in occasione del Summer Game Fest, evento videoludico che di fatto sta rimpiazzando l’E3, troviamo quello relativo a Witchfire. L’atteso sparatutto in prima persona ha infatti una data d’uscita per la versione in accesso anticipato.

I giocatori potranno acquistare l’edizione Early Access del titolo a partire dal prossimo 20 settembre 2023, giorno in cui approderà in esclusiva sull’Epic Games Store. A svelare questa importante informazione è stato un breve trailer che mostra svariate sequenze in game dello shooter ambientato in un universo dark fantasy in cui un cacciatore di streghe si ritrova ad affrontare creature di ogni tipo con un arsenale formato tanto da bocche da fuoco quanto da incantesimi.

Per quello che concerne i contenuti dell’Early Access, i ragazzi di The Astronauts non si sono sbottonati troppo ma hanno confermato che questa versione preliminare del gioco si focalizzerà sul gameplay, con gli aggiornamenti futuri che andranno ad ampliare e ad arricchire la componente narrativa.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un’ anteprima di Witchfire. Sapevate inoltre che Witchfire supporterà la tecnologia Nvidia DLSS 3 su PC?