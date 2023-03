Witchfire: il nuovo video gameplay dell'FPS ci presenta gli incantesimi

In attesa che il team di sviluppo annunci la data d'uscita dell'Accesso Anticipato su Epic Games Store, Witchfire è tornato a mostrarsi sul palco del Future Games Show.

Il particolare sparatutto in soggettiva ad ambientazione dark fantasy è stato il protagonista di un video gameplay inedito durante il quale è possibile vedere in azione gli incantesimi. Oltre a poter utilizzare armi bianche e bocche da fuoco, il protagonista sarà in grado di lanciare magie di vario tipo. Nel corso del filmato, infatti, possiamo vedere l'utilizzo di incantesimi elementali con cui si fanno esplodere sfere di fuoco o si congelano i nemici, così da bloccarli momentaneamente e colpirli con precisione chirurgica alla testa. In alcuni casi sarà persino possibile colpire le sfere e gli oggetti evocati tramite gli incantesimi per generare una potente esplosione e danneggiare chiunque si trovi nei paraggi.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer del gioco, vi ricordiamo che l'Early Acces approderà esclusivamente sullo store dei creatori di Fortnite, ma la versione finale dovrebbe arrivare anche sulle console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sapevate che Witchfire supporterà il DLSS 3 su PC?