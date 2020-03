Wizard of Legend: gli autori del dungeon crawler illustrano le novità in arrivo nel 2020

Attraverso la pagina Steam di Wizard of Legend, gli sviluppatori di Contingent99 tracciano la strada che seguiranno per arricchire l'esperienza di gioco e i contenuti del loro apprezzato dungeon crawler per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La software house statunitense conferma di non aver ancora concluso i lavori su Wizard of Legend e riferisce di essere impegnata su diversi fronti per migliorare l'offerta ludica del titolo. Oltre agli immancabili interventi che ambiscono a "migliorare la qualità di vita" del gioco, Contingent99 promette di integrare delle Reliquie Maledette ancora più rare, grazie alle quali poter personalizzare il sistema di combattimento del proprio stregone.

L'aggiunta delle nuove Reliquie determinerà anche l'implementazione di una schermata che ci aiuterà a tenere traccia degli obiettivi sbloccati e delle attività non ancora concluse. Tutte le innovazioni promesse dall'ultimo aggiornamento saranno accessibili in via del tutto gratuita per chi possiede il gioco.

A chi ci segue, ricordiamo che Wizard of Legend è un'avventura ruolistica che pone l'accento su di un combat system votato all'utilizzo delle magie, con più di 100 incantesimi da apprendere e concatenare per produrre effetti ancora più devastanti.