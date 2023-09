Wizard with a Gun: l'action GDR coop di Devolver ha una data su PC, PS5 e Xbox Series X|S

La partecipazione di Devolver Digital al PAX West offre al publisher statunitense la vetrina mediatica ideale per l'annuncio della data di lancio di Wizard with a Gun, il frizzante action GDR a vocazione cooperativa sviluppato dal team di Galvanic Games per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La nuova esperienza sandbox a tinte survival di Devolver ci proietta in un magico mondo pieno di creature pericolose e di arcani misteri da svelare compiendo un viaggio pieno di insidie, da qui la necessità di collaborare con gli altri esploratori per raccogliere risorse, moltiplicare la potenza degli incantesimi ed evolvere le abilità del proprio alter-ego.

L'arma più affilata di Wizard with a Gun è rappresentata dalla personalizzazione dell'arsenale magico: il profondo sistema di crafting integrato nel titolo propone un'infinità di combinazioni diverse di elementi da ottenere e potenziare per applicare effetti imprevisti, grazie ai quali poter alterare lo sparo, la traiettoria, il raggio d'esplosione e lo stato delle creature colpite.

Sempre attraverso il sistema di customizzazione di Wizard with a Gun è possibile modificare l'aspetto e gli equipaggiamenti del proprio maghetto virtuale, creando così un guardaroba 'stregonesco' pieno di tuniche, cappelli, armature e accessori con un ampio ventaglio di stili e funzionalità. L'esplorazione del mondo di gioco sblocca nuovi biomi tra deserti, paludi, tundre e praterie, ciascuno dei quali proporrà elementi inediti e oggetti speciali da sfruttare per evolvere l'arsenale, le abilità e il vestiario del protagonista.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video che fissa il lancio di Wizard with a Gun al prossimo 17 ottobre, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.