Wizard with a Gun: Devolver Digital svela all'E3 l'action GDR cooperativo per PC e Switch

Nella cornice dello scoppiettante show di Devolver Digital per l'E3 2021, gli sviluppatori di Galvanic Games hanno mostrato le prime scene di gameplay di Wizard with a Gun, un action GDR ad ambientazione fantasy per PC e Nintendo Switch.

In Wizard with a Gun, gli appassionati di esperienze roguelike avranno l'opportunità di addentrarsi in una dimensione medievaleggiante piena zeppa di mostri da abbattere e di segreti da scoprire. Tra un combattimento e l'altro sarà possibile intraprendere delle sfide di sopravvivenza per mettere alla prova le proprie capacità.

Pur essendo orientato alla cooperativa, il titolo sarà fruibile nella sua interezza anche in singleplayer. A prescindere dalla grandezza del proprio party, lo stregone che interpreteremo avrà la possibilità di collezionare una pletora di equipaggiamenti, abilità e oggetti per customizzare l'aspetto del mago mentre ci si addentra nell'ignoto rappresentato dai livelli più avanzati.

L'uscita di Wizard with a Gun è prevista nel corso del 2022 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le prime immagini ingame, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo, del suo gameplay e del particolare comparto grafico e artistico che lo caratterizza.