Wizard with a Gun: maghi e pistole nella demo single player, ora disponibile su Steam

Dopo due anni esatti dall'annuncio, i ragazzi di Galvanic Games hanno approfittato dell'eco mediatica offerta dal Devolver Direct 2023 per tornare al cospetto del grande pubblico e svelare gameplay e demo di Wizard With a Gun.

Presentato come un gioco di sopravvivenza sandbox cooperativo online con visuale isometrica, Wizard with a Gun è ambientato in un mondo magico pieno di creature pericolose dove un massimo di due giocatori in contemporanea sono chiamati a cooperare impersonando, come anticipa chiaramente il titolo, dei maghi muniti di pistole. I partecipanti alla partita possono abbigliare a piacimento i loro maghi, progettare armi, munizioni e decorazioni per la propria torre, e combinare diversi elementi per dare vita ad effetti (previsti ed imprevisti) per alterare lo sparo, il raggio d'esplosione, la traiettoria e persino lo stato della creatura a cui mirano. Il mondo di gioco, sospeso tra le fratture dello spazio e del tempo, offre invece panorami variegati come deserti, paludi, tundre e praterie dipinti con un peculiare stile grafico in cel shading.

La notizia del giorno è che, a distanza di ben due anni dall'annuncio, Wizard with a Gun può finalmente essere provato grazie ad una demo, ora disponibile al download su Steam. Nonostante le ambizioni cooperative della produzione, la versione dimostrativa può essere giocata solo ed esclusivamente in single player, permettendo ad un unico giocatore di attraversare il primo bioma e affrontare il primo boss. Inoltre, sebbene la demo sia per il momento disponibile solamente in versione PC, ci teniamo a sottolineare che Wizard with a Gun è previsto nel 2023 anche su PS5 e Xbox Series X|S. La versione per Nintendo Switch annunciata nel 2021 non sembra più essere prevista, dal momento che non campeggia nel nuovo trailer ufficiale.