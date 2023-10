Wizard With a Gun: il nuovo trailer dedicato alla co-op ci prepara in vista del day one

Dal mese di settembre, l'action GDR co-op di Devolver Wizard With a Gun ha una data d'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il day one è ormai alle porte, ma qual è il modo migliore per prepararsi al lancio del gioco sul mercato, se non con un nuovo trailer confezionato da Galvanic Games e Devolver Digital? Wizard With a Gun si mostra nuovamente!

A distanza di circa quattro mesi da quando Devolver Digital ha svelato Wizard With a Gun all'E3, il titolo è ritornato sotto la luce dei riflettori mediatici grazie all'ultimo trailer dedicato alla co-op del progetto. Come ormai risaputo da diversi mesi a questa parte, "Wizard With a Gun è un gioco di sopravvivenza sandbox cooperativo online", nel quale gli utenti saranno chiamati a prendere parte ad un viaggio magico sotto vari aspetti.

Senza alcun dubbio, il fascino del lavoro svolto dai ragazzi di Galvanic deriva anche dalla possibilità di giocare in rete con i propri amici e non solo, andando ad ampliare il senso di avventura e a migliorare nettamente le possibilità offerte dall'esperienza confezionata da Devolver Digital e Galvanic Games. Siete incuriositi da quanto proposto dalle due aziende con Wizard With a Gun? Se volete approfondire ulteriormente quelle che saranno le funzionalità principali connesse alla modalità co-op del titolo, vi invitiamo a recuperare il trailer che trovate in allegato alla notizia.