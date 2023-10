Wizardry The Five Ordeals lascia l'Early Access e si prepara all'uscita

Dopo ben due anni di Early Access, il terreno per l'uscita di Wizardry The Five Ordeals nella sua versione finale è pronto: la release è ormai imminente. Il dungeon crawler RPG rilasciato nel lontano 2006 ritorna su Steam in una versione migliorata nell'interfaccia utente e non solo.

La data di uscita è fissata per il 26 ottobre 2023, come annunciato dal team di 59 Studio. Al momento della release, il prezzo del gioco - ed è lo stesso studio di sviluppo a farlo presente - varierà da 24,99 EUR a 39,99 EUR.

I giocatori potranno immergersi nelle meccaniche di un classico gioco hardcore il cui obiettivo è esplorare intricati dungeon. Sviluppato dal team principale dietro alla popolare serie di giochi di ruolo del 2006, offre l'opportunità di sperimentare una varietà di dungeon basati sullo stesso sistema di gioco.

Questa versione rivisitata sfoggia una nuova grafica e una nuova selezione dello scenario in game. In più, è previsto il supporto al controller e a Steam Cloud. Ci sarà, inoltre, la possibilità di plasmare storie uniche. Ogni scenario ufficiale offre decine di ore di gameplay.

Per la prima volta, Wizardry The Five Ordeals è disponibile su Steam e fuori dal Giappone, con un'interfaccia utente migliorata e molto altro. Se siete alla ricerca di ulteriori giochi, date anche un'occhiata ai giochi in saldo su Steam sotto i 5 euro.