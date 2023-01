Wizards of the Coast ha sospeso lo sviluppo di cinque giochi non annunciati

Wizards of the Coast ha cancellato cinque videogiochi non ancora annunciati in sviluppo presso i propri team interni, con l'obiettivo di concentrarsi maggiormente su progetti appartenenti a franchise già popolari.

A riportare la notizia è Jason Schreier sulle pagine di Bloomberg, Wizards of the Coast ha poi confermato il taglio ai microfoni di IGN, parlando di una strategia a lungo termine che vedrà comunque impegnata la compagnia nella produzione di videogiochi e contenuti digitali, l'obiettivo però è quello di "allineare la visione interna e globale per concentrare gli sforzi su brand e IP già esistenti e su quelle produzioni che dimostreranno di avere appeal sul pubblico."

Circa 15 persone verranno coinvolte direttamente da questa decisione, tra cui membri degli studi Hidden Path e OtherSide. Wizards of the Coast (di proprietà del colosso Hasbro) ha da qualche anno iniziato un processo di acquisizione ed espansione per aumentare le proprie quote di mercato, recentemente la compagnia ha acquisito Skeleton Key, inoltre ricordiamo che sarà proprio Wizards of the Coast a pubblicare l'attesissimo Baldur's Gate 3 di Larian Studios.

La decisione di WOTC non avrà comunque alcun impatto su Baldur's Gate 3 e nemmeno sui prodotti digitali appartenenti al brand Magic The Gathering, che continuerà ad essere supportato regolarmente.