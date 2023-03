Wo Long: il primo boss Zhang Liang è difficilissimo, in pochi lo hanno battuto su Xbox

Sono numerosi i giocatori che hanno avuto problemi con Zhang Liang, il difficilissimo primo boss di Wo Long Fallen Dynasty che ha messo a dura prova l'utenza già dalle primissime fasi dell'avventura. Emerge ora una curiosa statistica in merito al gioco in versione Xbox.

Stando a quanto emerso dal portale Trueachievements, che monitora costantemente l'andamento degli achievements raggiunti dai giocatori, soltanto il 30% dell'utenza Xbox sarebbe riuscito ad ottenere il primo obiettivo dell'Action/RPG firmato Team Ninja, che si sblocca per l'appunto sconfiggendo Zhang Liang. Un dato che indubbiamente non passa inosservato, considerato che su PS5 e Steam almeno l'85% dell'utenza è riuscito a sconfiggerlo sbloccando così la prima ricompensa.

Questa grossa differenza di percentuali è con grande probabilità legata al fatto che Wo Long Fallen Dynasty è stato pubblicato subito al day anche su Xbox Game Pass, permettendo così ad un'utenza decisamente ampia di poterlo provare senza spese aggiuntive. Di conseguenza, vista l'ardua sfida rappresentata dal boss, molti avrebbero dunque deciso di lasciar subito perdere e passare ad altri giochi offerti dal catalogo. A conferma di ciò, il fatto che su Xbox soltanto il 2% dell'utenza abbia finora ottenuto l'obiettivo relativo alla conclusione della storia principale.

Se siete tra coloro che hanno incontrato problemi durante lo scontro, o siete in procinto di immergervi nelle sfide dell'opera Team Ninja, i nostri trucchi per battere Zhang Liang in Wo Long Fallen Dynasty potrebbero esservi d'aiuto.