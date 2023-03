Wo Long: il primo boss Zhang Liang è fortissimo, difficoltà estrema stile FromSoftware

Il primo boss di Wo Long Fallen Dynasty, Zhang Liang, sta mettendo in crisi molti giocatori e in queste ore la rete si è riempita di testimonianze di utenti furiosi per non essere ancora riusciti a sconfiggere il primo avversario del nuovo gioco del Team Ninja.

C'è chi afferma di aver finito agilmente la trilogia di Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice ed Elden Ring ma di essere andato in crisi Zhang Liang, altri invece si sono semplicemente arresi dopo essere stati sconfitti centinaia di volte e non manca chi effettivamente è riuscito a sconfiggere il primo boss ma solo dopo migliaia e migliaia di tentativi. Insomma, un osso davvero molto duro.

Effettivamente, Zhang Liang è un boss particolarmente tenace ed è probabilmente l'avversario più ostico di tutto il gioco, non solo è necessario memorizzare i pattern di attacco ma anche imparare a gestire le meccaniche di parry è importantissimo per sconfiggerlo. Siete in difficoltà? Niente paura, su Everyeye.it trovat la guida con i trucchi per battere il primo boss di Wo Long e i trucchi per imparare a schivare e deviare gli attacchi in Wo Long Fallen Dynasty, quest'ultima è una meccanica fondamentale del gioco e padroneggiarla vi tornerà sicuramente molto utile sin dalle prime fasi dell'avventura.