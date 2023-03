Wo Long è un disastro su PC ma non importa: è record per Team Ninja su Steam!

Il lancio del nuovo Action/RPG di Team Ninja non è andato per il verso giusto su PC: Wo Long Fallen Dynasty è stato massacrato di recensioni negative su Steam, con numerosi utenti che hanno segnalato diversi grossi problemi tecnici per la produzione Koei Tecmo. Nonostante ciò, arrivano comunque buone notizie.

Al netto infatti dei numerosi inconvenienti segnalati dai giocatori, Wo Long Fallen Dynasty è comunque divenuto il miglior lancio di sempre su Steam per un gioco di Team Ninja. Nel momento in cui scriviamo non solo il gioco è al terzo posto tra i prodotti più venduti su Steam, davanti a Steam Deck e dietro alla hit del momento Sons of the Forest, ma ha anche superato i 75.000 utenti attivi contemporaneamente. Questi numeri in fondo non sorprendono, considerato che già la demo dell'opera pubblicata poco prima del lancio aveva riscosso un grande successo tra i giocatori sulla piattaforma di Valve.

Alla luce di questa grande partenza è dunque davvero un peccato che il nuovo Soulslike si sia presentato al lancio afflitto da così tanti problemi di natura tecnica che, almeno in questa versione, non gli permettono di esprimere al massimo il suo potenziale. Team Ninja si è in ogni caso già scusato per la resa non ottimale del gioco ed ha annunciato che una patch per Wo Long Fallen Dynasty su PC è in arrivo a breve, sebbene al momento ancora non è stato stabilito il giorno in cui l'aggiornamento sarà disponibile.