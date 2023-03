Wo Long Fallen Dinasty: come aumentare di livello velocemente

La nuova opera di Team Ninja propone una struttura da Action GDR di tipo Soulslike (se non sapete che cosa significa esattamente, ecco a voi cosa vuol dire gioco Soulslike) e prevede quindi la possibilità di salire di livello per migliorare le statistiche del personaggio.

A differenza di quanto già visto nei due capitoli della serie di NiOh, tuttavia, in Wo Long Fallen Dinasty non esistono le statistiche tipiche del genere - come Forza, Costituzione, Vigore e tante altre ancora - le quali vengono invece rimpiazzate da cinque differenti affinità elementali: si tratta delle affinità Legno, Fuoco, Pietra, Metallo e Acqua. Ciascuna di esse, quando incrementata, si riflette sull'aumento di alcune specifiche statistiche, come i punti vita, i danni inflitti, la resistenza ai danni e il peso dell'equipaggiamento. Inoltre, aumentando il livello generale del vostro personaggio, sbloccherete punti da spendere nei cinque alberi delle stregonerie.

Wo Long come salire di livello

Ognuna delle cinque affinità elementali può essere aumentata di livello utilizzando la Forza Vitale accumulata sconfiggendo i nemici. Questa risorsa funziona in maniera simile alle Anime di Dark Souls e alle Rune di Elden Ring: in caso di morte, perderete metà della vostra forza vitale, ma potrete recuperarla tornando dal nemico che vi ha ucciso e sconfiggendolo (oppure semplicemente affrontando nuovamente lo scontro se si tratta di un boss). In caso di nuova morte prima che riusciate a recuperare la forza vitale persa, questa scomparirà per sempre.

Quando avrete sufficiente Forza Vitale da salire di livello, il contatore in basso a sinistra sullo schermo cambierà colore, passando da bianco a giallo. Per spenderla, dovrete riposare presso una delle Bandiere di Battaglia piazzate all'interno della mappa, e selezionare l'opzione Potenziamento.

Come salire di livello velocemente

Esistono diversi metodi che vi permetteranno di aumentare il vostro livello più in fretta:

Esplorate a fondo il mondo di gioco - sparsi per le varie mappe di Wo Long Fallen Dinasty troverete numerosi oggetti chiamati Frammenti di Forza Vitale : se usati, questi vi conferiranno una certa quantità di Forza Vitale, che varia a seconda della rarità dell'oggetto. Grazie a questi frammenti, che potrete ottenere in gran numero anche attraverso il drop dei nemici sconfitti, sarete in grado di acquisire una grande quantità di Forza Vitale in un colpo solo, usandoli tutti insieme presso una Bandiera di Battaglia prima di potenziarvi.

sparsi per le varie mappe di Wo Long Fallen Dinasty troverete numerosi oggetti chiamati : se usati, questi vi conferiranno una certa quantità di Forza Vitale, che varia a seconda della rarità dell'oggetto. Grazie a questi frammenti, che potrete ottenere in gran numero anche attraverso il drop dei nemici sconfitti, sarete in grado di acquisire una grande quantità di Forza Vitale in un colpo solo, usandoli tutti insieme presso una Bandiera di Battaglia prima di potenziarvi. Completate i Campi di Battaglia Secondari - mano a mano che progredirete con la storia del gioco, sbloccherete una serie di missioni secondarie, chiamate Campi di Battaglia Secondari . Queste missioni opzionali sono utilissime per guadagnare Forza Vitale extra, oltre ad oggetti ed equipaggiamenti utili per la vostra avventura.

mano a mano che progredirete con la storia del gioco, sbloccherete una serie di missioni secondarie, chiamate . Queste missioni opzionali sono utilissime per guadagnare Forza Vitale extra, oltre ad oggetti ed equipaggiamenti utili per la vostra avventura. Rigiocate i Campi di Battaglia Principali - oltre alla possibilità di completare i Campi di Battaglia Secondari opzionali, in Wo Long Fallen Dinasty è possibile anche rigiocare tutte le missioni principali , tornando nelle mappe già affrontate in precedenza. Questo vi permetterà di farmare Forza Vitale nelle zone particolarmente ricche, e di completare eventuali obiettivi lasciati indietro.

oltre alla possibilità di completare i Campi di Battaglia Secondari opzionali, in Wo Long Fallen Dinasty è possibile anche , tornando nelle mappe già affrontate in precedenza. Questo vi permetterà di farmare Forza Vitale nelle zone particolarmente ricche, e di completare eventuali obiettivi lasciati indietro. Cercate una zona di farming - durante l'avventura in Wo Long Fallen Dinasty, potreste imbattervi in alcune zone che presentano una buona concentrazione di nemici nei pressi di una Bandiera di Battaglia. Potrete dunque sfruttare queste situazioni a vostro favore per sconfiggere velocemente i nemici e poi riposare alla bandiera, resettando l'area. Ripetendo il processo finché non sarete soddisfatti, potrete accumulare grandi quantità di Forza Vitale in breve tempo, e aumenterete anche le chance di ottenere oggetti e pezzi di equipaggiamento.

durante l'avventura in Wo Long Fallen Dinasty, potreste imbattervi in alcune zone che presentano una buona concentrazione di nemici nei pressi di una Bandiera di Battaglia. Potrete dunque sfruttare queste situazioni a vostro favore per sconfiggere velocemente i nemici e poi riposare alla bandiera, resettando l'area. Ripetendo il processo finché non sarete soddisfatti, potrete accumulare grandi quantità di Forza Vitale in breve tempo, e aumenterete anche le chance di ottenere oggetti e pezzi di equipaggiamento. Sfruttate un compagno - evocando un compagno in vostro aiuto, potrete affrontare nemici più forti e in maggior numero contemporaneamente, aumentando di conseguenza la quantità di Forza Vitale accumulata durante le vostre sessioni di gioco: i nemici sconfitti dal vostro compagno andranno infatti comunque ad incrementare il vostro contatore della Forza Vitale.

Se durante l'avventura vi doveste rendere conto di non essere soddisfatti con l'evoluzione del vostro personaggio, non disperate: ecco in vostro soccorso la guida per effettuare il respec dei potenziamenti in Wo Long.