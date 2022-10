Wo Long Fallen Dinasty ha una data di lancio: il gioco team Ninja anche su Game Pass

A poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione della Demo di Wo Long: Fallen Dinasty, a sorpresa Koei Tecmo e Team Ninja annunciano la data di uscita dell'avventura a tinte orientali.

L'epopea popolata di demoni troverà spazio sul mercato videoludico internazionale a partire dal prossimo 3 marzo 2023. Le atmosfere dark fantasy della produzione, nello specifico, realizzeranno il proprio debutto cross-gen sui lidi di PC (via Steam), Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One e PlayStation 4. Come già anticipato dalla software house, con l'annuncio della data di lancio Team Ninja ribadisce che Wo Long: Fallen Dinasty sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal Day One, sia su PC sia su console Microsoft.

Oltre alla versione standard del gioco, gli appassionati potranno acquistare anche una Digital Deluxe Edition di Wo Long: Fallen Dynasty. Quest'ultima includerà al suo interno i seguenti contenuti:

Season Pass : il pass garantirà l'accesso a tre diversi DLC. Questi ultimi aggiungeranno al titolo nuovi generali, nuovi demoni, nuovi scenari, nuovi livelli, nuovi tipi di armi e altro ancora;

; Una mini colonna sonora digitale ;

; Season Pass/DDX bonus: include l'Armatura Qinglong;

In aggiunta, i giocatori che decideranno di effettuare il preordine di Wo Long: Fallen Dynasty saranno ringraziati con un