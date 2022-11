Wo Long Fallen Dinasty, volete provarlo? Potrebbe arriva un'altra Demo gratis

Nel corso del mese di settembre, gli appassionati delle opere di Team Ninja hanno avuto la possibilità di cimentarsi con una Demo gratis di Wo Long: Fallen Dinasty.

Quest'ultima, tuttavia, è rimasta accessibile per pochi giorni, con pubblicazione esclusiva su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una soluzione che non ha accontentato del tutto la community, e sulla quale la software house sta ancora riflettendo.



"Sappiamo che molti giocatori giapponesi non hanno potuto provare la Demo di Wo Long: Fallen Dinasty a causa delle difficoltà di acquisto di PlayStation 5 e Xbox Series X, e immaginiamo che la situazione non sia molto diversa anche in altri Paesi. - ha confermato Team Ninja nel corso di una recente intervista - Molti fan ci hanno riferito che avrebbero voluto provare il gioco, ma che non ne hanno avuto la possibilità. Stiamo quindi valutando la possibilità di offrire agli appassionati la possibilità di provare Wo Long: Fallen Dinasty su altre piattaforme prima del lancio, ma al momento non possiamo dire di più".



Con l'avvicinarsi della data di lancio di Wo Long: Fallen Dinasty, sembra dunque abbastanza realistica l'eventualità che Team Ninja possa rendere disponibile una seconda Demo gratis del gioco. Per maggiori dettagli e conferme, non resta che attendere.