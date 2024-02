Wo Long Fallen Dynasty 2 si farà? Team Ninja non ha buone notizie, ma...

Ora che è disponibile la Complete Edition di Wo Long Fallen Dynasty, i giocatori possono godersi l'intera esperienza offerta dall'Action/RPG di Team Ninja comprensiva di espansioni, ma a questo punto viene lecito domandarsi se prima o poi un seguito diverrà realtà.

Su un possibile Wo Long Fallen Dynasty 2 si è espresso il co-director del gioco originale, Masakazu Hirayama, nel corso di un'intervista con TouchArcade. E per i fan non ci sono al momento buone notizie: Team Ninja per adesso non ha alcun piano per un seguito di Wo Long Fallen Dynasty. "A questo punto non ci sono piani per un seguito, in quanto il nostro focus per l'anno fiscale 2023 erano tutti sui DLC e gli update del primo gioco", spiega Hirayama spegnendo per adesso le speranze degli appassionati.

Questo tuttavia non significa per forza che un secondo capitolo di Wo Long Fallen Dynasty non diverrà mai realtà, con lo studio nipponico che in futuro potrebbe anche riprendere in mano il brand: "Credo che il periodo storico successivo a quello trattato in Wo Long abbia un'attrattiva unica essendo un'era di strateghi, e ci piacerebbe rappresentarla attraverso attraverso una storia e tanta azione. Se l'opportunità si presenterà ci piacerebbe cimentarci con questa sfida", conclude Hirayama.

Per adesso Team Ninja è totalmente concentrato sul lancio di Rise of the Ronin per PS5 atteso per il 22 marzo 2024. Chissà quali saranno poi i prossimi passi dell'apprezzato studio nipponico.