Wo Long Fallen Dynasty è il nuovo action di Team Ninja, sarà su Xbox Game Pass al day one

Tra i tantissimi annunci fatti da Microsoft allo showcase Bethesda e Xbox troviamo anche il nuovo ed interessante progetto in sviluppo presso il Team Ninja, ovvero Wo Long Fallen Dynasty.

Il trailer d'annuncio del progetto ci permette di scoprire che si tratta di un gioco d'azione con visuale in terza persona ambientato in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han. Il giocatore dovrà vestire i panni di guerriero sconosciuto (non è chiaro se si possa creare il protagonista con un editor), il quale si ritroverà a combattere orde di demoni con l'ausilio di una spada. Sembrerebbe inoltre che le movenze del guerriero siano state riprodotte dagli sviluppatori ispirandosi alle arti marziali cinesi.

Purtroppo il filmato mostrato all'evento Microsoft non include sequenza di gameplay e le uniche informazioni concrete che abbiamo sul progetto riguardano la finestra di lancio: Wo Long Fallen Dynasty arriverà nei primi mesi del prossimo anno e gli abbonati a Xbox Game Pass e PC Game Pass potranno scaricarlo e giocarlo sin dal lancio, con la possibilità di avviarlo anche su Xbox Cloud Gaming. Non è chiaro se si tratti o meno di un'esclusiva, ma è probabile che il titolo sia in arrivo anche sulle console Sony.

