Wo Long Fallen Dynasty: annunciata una nuova demo, stavolta arriva ovunque

Wo Long: Fallen Dynasty v'intriga ma non siete ancora sicuri se preordinarlo o meno? Abbiamo buone notizie per voi, dal momento che la nuova fatica di Team Ninja riceverà un'altra demo, che a differenza di quella che l'ha preceduta lo scorso mese di settembre arriverà su tutte le piattaforme sulle quali è previsto il gioco.

Gli sviluppatori giapponesi hanno annunciato che la nuova demo di Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I progressi conseguiti potranno essere importati all'interno del gioco completo, dunque presumibilmente la versione dimostrativa corrisponderà alle prime fasi dell'avventura. Inoltre, tutti coloro che riusciranno a completare la demo verranno premiati con il contenuto scaricabile "Crouching Dragon Helmet", riscattabile nel titolo finale. Si tratta di un'opportunità imperdibile per tutti coloro interessati al nuovo gioco di Team Ninja, un promettente action RPG ambientato in una versione dark fantasy del periodo storico dei Tre Regni. Gli elementi soprannaturali combinati con l'arte della scherma cinese sono solo alcune delle caratteristiche distintive di questa nuova produzione creata da Fumihiko Yasuda, il produttore di Nioh, e Masaaki Yamagiwa, il produttore di Bloodborne.

Il lancio sul mercato è previsto per il 3 marzo 2023 sulle piattaforme sopramenzionate e all'interno del catalogo di Game Pass, nel frattempo leggetevi la il resoconto della nostra recente prova di Wo Long: Fallen Dynasty per scoprire maggiori dettagli sul progetto.