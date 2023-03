Wo Long Fallen Dynasty: l'Armatura Baihu è gratis su PC e console, ecco come scaricarla

Dopo essersi scusati per i bug di Wo Long Fallen Dynasty promettendo di lanciare presto delle patch correttive, i ragazzi del Team Ninja offrono a tutti gli utenti dell'action GDR di Koei Tecmo l'opportunità di riscattare l'Armatura Baihu: eccovi tutte le indicazioni per scaricarla su PC e console.

La nuova armatura confezionata da Team Ninja contribuisce a rendere più immersiva l'esperienza di gioco donando all'eroe di Wo Long Fallen Dynasty un aspetto ancora più minaccioso. Se volete aggiungerla alla vostra collezione di armature, sappiate però che questo DLC sarà a disposizione gratuitamente solo per un periodo limitato: il termine ultimo per riscattarlo è fissato per la giornata di giovedì 16 marzo. Una volta conclusa questa offerta legata ai bonus per l'acquisto anticipato e nella finestra di lancio di Wo Long Fallen Dynasty, Koei Tecmo precisa che questo contenuto potrà essere eventualmente acquistabile in data futura.

Volete riscattare gratis l'Armatura Baihu? Eccovi i link per effettuarne il download su PC (Steam), PlayStation e Xbox:

Una volta riscattata, l'armatura potrà essere sbloccata accedendo al gioco e interagendo con la bandiera del proprio personaggio: a questo punto vi basterà selezionare la voce "Consegne" e, da lì, ottenere l'accesso all'equipaggiamento Baihu.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty, combattimenti brutali nell'antica Cina.