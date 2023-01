Wo Long Fallen Dynasty, tra armi, armature e transmog: tutti i dettagli da Team Ninja

Dopo aver dato uno sguardo a 10 minuti di gameplay dell'action game, il director Masakazu Hirayama ci torna a parlare dettagliatamente delle tipologie di armi e delle armature che potremo utilizzare in Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo titolo firmato Team Ninja.

Il director ha parlato dello studio che Team Ninja ha condotto prima di realizzare le armi di Wo Long, ed ha poi discusso del loro impiego concreto all'interno del gioco.

"Abbiamo scelto le armi che si adattavano meglio alle arti marziali cinesi. I movimenti per ogni tipo di arma erano basati su movimenti eseguiti da veri artisti marziali specializzati in queste armi. Quindi abbiamo messo a punto le cose qua e là per farle sentire bene in un gioco d'azione.

Se padroneggi le combo di un tipo di arma e ti abitui alle arti marziali della tua arma, dovresti essere in grado di finire il gioco senza cambiarla. Tuttavia, dal punto di vista del design, consigliamo al giocatore di cambiare arma in base ai modelli di attacco del nemico. Esaminando le armi che hai raccolto e assegnando i loro effetti di stato alla tua arma preferita, puoi costruire armi specializzate in ogni genere di cose, e possono infliggere grandi danni o essere incentrate sulla guarigione". Hirayama ha inoltre confermato che si potranno ottenere le armi dei boss, che consentiranno di effettuare animazioni di attacco uniche basate proprio sul nemico sconfitto.

Nel gioco ci saranno 40 set di armature, ognuno con un set di bonus, ed è inoltre confermato il transmog che consentirà di trasferire certi parametri in un pezzo di armatura specifico. "I fan del periodo dei Tre Regni non vedono l'ora di trovare anche armi e armature iconiche dei loro signori della guerra preferiti. Ad esempio, puoi giocare nei panni di Guan Yu indossando la sua armatura mentre aggiorni l'Azure Dragon Crescent Glaive per renderlo super forte".

Wo Long Fallen Dynasty sarà pubblicato il 3 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One (disponibile al day one su Xbox Game Pass). A seguito del lancio, il gioco si arricchirà con dei corposi DLC.