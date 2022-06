Wo Long Fallen Dynasty tra armi e moralità: tante info sul soulslike del Team Ninja

Chiarite le similitudini tra la difficoltà di Bloodborne e Wo Long Fallen Dynasty, gli esponenti del Team Ninja snocciolano tutta una serie di dettagli sul sistema di moralità e sugli equipaggiamenti del loro prossimo soulslike ambientato nell'Antica Cina.

Nelle giornate immediatamente successive all'annuncio di Wo Long Fallen Dynasty dalla cornice mediatica dell'Xbox Showcase, il produttore del Team Ninja Fumihiko Yasuda ha scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti di IGN.com per aiutarci a delineare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico del loro prossimo action GDR.

L'esponente del Team Ninja esordisce nel suo discorso descrivendo il sistema di moralità su cui si incardinerà l'esperienza di gioco di Wo Long: "Poiché il nostro titolo narra i tumultuosi eventi della guerra scoppiata nel periodo dei Tre Regni, abbiamo dovuto escogitate un sistema di moralità che ruoti, appunto, attorno alla morale del guerriero. Sia il giocatore che i nemici saranno soggetti a questo codice morale, e sarà proprio questo a portare nuove dinamiche nel genere delle avventure soulslike. Questo sistema modificherà anche il rapporto del giocatore con la morte. Guadagnerete sempre qualcosa sconfiggendo un nemico forte, ma lo stesso avverrà per i nemici quando uccideranno il vostro alter-ego. L'equilibrio tra le forze in campo cambierà ogni volta che qualcuno di importante muore".

Non meno interessante è poi il passaggio dell'intervista in cui il produttore di Wo Long discute della profondità e della varietà degli equipaggiamenti utilizzabili in battaglia o nell'esplorazione della mappa: "I fan del periodo dei Tre Regni chiedono armi speciali per ciascuno dei signori della guerra, ed è un qualcosa che vogliamo offrire loro. Rispetto a Nioh, però, non sarà necessario aggiornare costantemente la propria arma o armatura, e di certo non riceverete un oggetto da ogni nemico battuto. Non è l'obiettivo principale del design di Wo Long, il nostro scopo è quello di fare in modo che i giocatori si concentrino più facilmente sull'azione di gioco. Ciò non significa, però, che non ci sarà una grande varietà di armi tra cui scegliere".

Il lancio di Wo Long Fallen Dynasty è previsto nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo dei giochi fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox o PC Game Pass.