Wo Long Fallen Dynasty: armi e stregonerie nel frenetico Action Trailer

Nel corso dell'evento Xbox di Wo Long Fallen Dynasty, Team Ninja pubblica un video incentrato sul sistema di combattimento e, più precisamente, sugli attacchi magici e all'arma bianca da padroneggiare immergendoci nelle atmosfere dark fantasy di questa avventura in salsa soulslike.

Con il nuovo Action Trailer che alterna scene ingame a spezzoni in cinematica, gli sviluppatori di Ninja Gaiden e Nioh ci rituffano nell'universo di Wo Long per farci assistere ad alcune delle tante battaglie che dovremo combattere in questa versione a tinte oscure della Cina imperiale della tarda dinastia Han.

Il nostro indomito alter-ego dovrà fronteggiare orde di demoni e avere la meglio su mostri colossali sfruttando a proprio vantaggio l'esperienza acquisita nel corso delle missioni: il combat system adottato da Team Ninja abbraccia le arti marziali per poi espandersi in direzione degli action GDR basati sull'utilizzo di magie, incantesime e stregonerie.

Il filo conduttore tra le molteplici strategie da attuare in battaglia sarà rappresentato dalla ferocia dei colpi da portare al nemico attingendo al potere delle Cinque Fasi, un parametro che consentirà agli utenti di attingere alla forza elementale. Col passare delle ore di gioco sarà inoltre possibile dare vita a Bestie Divine, creature dalla forza sovrumana da evocare unendo la forza del proprio personaggio con quella degli alleati.

Il lancio di Wo Long Fallen Dynasty è previsto per il 3 marzo 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one su Game Pass. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Wo Long Fallen Dynasty tra Nioh e Sekiro.