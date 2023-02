Wo Long Fallen Dynasty: arriva la nuova demo, disponibile ora per il download

Koei Tecmo e Team Ninja hanno pubblicato una nuova demo di Wo Long Fallen Dynasty, disponibile per il download dal 24 febbraio e fino alle 08:59 del 27 marzo. Una buona occasione per provare con mano questo frenetico gioco d'azione sviluppato dal team autore di NiOh e Ninja Gaiden.

La nuova demo è scaricabile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Windows Store e Steam) e include due livelli iniziali non presenti nella prima versione di prova, ovvero Capitolo 1 Villaggio della sventura e Capitolo 2 Due coraggiosi eroi. La demo supporta il multiplayer online e il trasferimento dei salvataggi, proprio trasferendo il proprio save è possibile sbloccare l'oggetto Elmetto Dragone Acquattato in Wo Long.

Koei Tecmo ha pubblicato anche il trailer di lancio del gioco ed ha rivelato che tutti coloro che acquisteranno una qualsiasi edizione di Wo Long Fallen Dynasty entro il 16 marzo riceveranno l'oggetto Armatura Baihu mentre con il preordine dell'edizione digitale otterranno l'oggetto bonus Armatura Zhuque. La versione Steelbook include invece i DLC bonus Corona di Zhurong e Corona di Gonggong.

Wo Long Fallen Dynasty esce il 3 marzo su PC e tutte le console Sony e Microsoft, disponibile sin dal lancio anche su Xbox Game Pass.