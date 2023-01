Wo Long Fallen Dynasty in azione: una boss fight nel nuovo video gameplay

Dopo essersi già mostrato di recente in 10 minuti di gameplay, Wo Long Fallen Dynasty torna a farsi apprezzare tramite un nuovo filmato pubblicato da IGN.com. Quello che vi abbiamo riportato in apertura è una delle tante boss fight che il nuovo action game di Team Ninja ci riserva per il futuro.

Aoye è una creatura immaginaria che appare nell'antico testo cinese Shan Hai Jing, noto anche come Classico delle montagne e dei mari. È descritto come un essere simile a un toro dalla lunga criniera che ricorda un mantello fatto di paglia. In Wo Long, Aoye appare come un mostro gigante che attacca con i suoi lunghi tentacoli raccapriccianti. Anche se spesso si espone agli attacchi, ciascuno dei colpi di Aoye è pesante e può essere fatale.

In questo caso, il nostro personaggio brandisce l'alabarda, un tipo di arma mai mostrato prima. Questo è quanto ha da dire il director Masakazu Hirayama al riguardo: "L'alabarda è nota per la Sky Piercing brandita da Lu Bu. È un'arma pesante che può abbattere nemici come la spada. Allo stesso tempo, ha anche alcuni attacchi verticali a lungo raggio come la lancia. Utilizzando la forma dell'alabarda, questo tipo di arma ha anche un'arte marziale (una mossa potente che differisce per ogni singola arma) in cui puoi agganciare un nemico lontano con la tua lama. Puoi usare questo attacco per attirare il nemico verso di te e attaccare da una distanza più ravvicinata".

Recentemente, Team Ninja si è anche soffermato su temi come armi, armature e transmog in Wo Long.