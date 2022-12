Wo Long Fallen Dynasty in azione: domani l'evento Xbox con Team Ninja

Dopo l'annuncio di un ricco evento dedicato al combat system di Hogwarts Legacy, la giornata di mercoledì 14 dicembre 2022 si affolla con un ulteriore appuntamento videoludico.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, la dirigenza Xbox dà infatti appuntamento al pubblico per la giornata di domani. A partire dalle ore 19:30 del fuso orario italiano, prenderà il via un evento in streaming interamente dedicato a Wo Long: Fallen Dynasty. L'avventura sviluppata da Team Ninja e ambientata nell'antica Cina tornerà dunque a mostrarsi in una diretta dedicata, che vedrà ospite Emmanuel Rodriguez, Community Manager presso la software house autrice di Nioh.

Per il momento, non sono stati offerti ulteriori dettagli in merito a quello che sarà il focus specifico dell'appuntamento, che potrebbe dunque avere per protagonista diversi aspetti di Wo Long: Fallen Dynasty. Ricordiamo che la data di lancio di Wo Long: Fallen Dynasty è già stata ufficializzata da Team Ninja, che mira a rendere disponibili l'Action RPG a partire dal prossimo 3 marzo 2023.



Wo Long: Fallen Dynasty realizzerà il proprio debutto su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Ricordiamo inoltre che il gioco sarà disponibile sin dal Day One anche all'interno del catalogo Xbox Game Pass.