Wo Long Fallen Dynasty: battaglie tra demoni al TGS 2022

Wo Long Fallen Dynasty si sta già imponendo tra i titoli più intriganti del 2023, con Koei Tecmo e Team Ninja che non perdono occasione di fornire nuovi trailer ed approfondimenti nel corso degli eventi più importanti. Ed al Tokyo Game Show non è mancata nemmeno una versione di prova disponibile per tutti i presenti alla fiera.

Abbiamo dunque provato Wo Long Fallen Dynasty al TGS 2022, che ci ha accolto con battaglie impegnative e coinvolgenti contro mostruose creature ispirate alle leggende cinesi. Che si tratti di una produzione firmata Team Ninja si nota sin dai primi attimi della partita: l'impianto ludico è complesso e richiede un po' di tempo per essere padroneggiato al meglio delle sue potenzialità, mentre i nemici danno filo da torcere e richiedono nervi saldi e riflessi pronti per essere affrontati senza essere sconfitti.

Mezz'ora di prova sicuramente è ancora poco per poter trarre sensazioni approfondite su ciò che Wo Long ha da offrire, ma le premesse sembrano comunque molto intriganti e si vede come gli autori stiano facendo tesoro dell'esperienza accumulata con i loro precedenti lavori, in particolare con la serie di Nioh. Qualche riserva, almeno per il momento, sul comparto tecnico, non particolarmente sofisticato in termini di dettagli e modellazione poligonale, pur offrendo scenari artisticamente ispirati.

Ricordiamo inoltre che la demo di Wo Long Fallen Dynasty è disponibile su PS5 e Xbox Series X/S, permettendo a tutti di sperimentare la produzione Koei Tecmo fino al 26 settembre 2022.