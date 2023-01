Wo Long Fallen Dynasty combatte in video: 10 minuti di gameplay per l'action di Team Ninja

Dopo aver confermato che il titolo si arricchirà con una serie di DLC post-lancio, i ragazzi di Team Ninja tornano a mostrare in azione Wo Long Fallen Dynasty con un nuovo filmato di gameplay pubblicato dal canale YouTube di IGN.com.

Si tratta di una buona occasione per tornare ad ammirare il nuovo frenetico gioco d'azione confezionato da Team Ninja, già autori dell'apprezzata serie di Nioh. Sebbene il titolo venga ascritto al genere soulsborne, è evidente come la più grande ispirazione di questo nuovo action game sia proprio Nioh e il suo combat system altamente tecnico ed esigente.

Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci accompagna nell'esplorazione del monte Tianzhu, un'area mai mostrata prima dal team giapponese. Ci addentriamo così in una fitta foresta di bambù e successivamente in un'oscura e tetra grotta, nel mentre il nostro alter ego sarà costantemente alle prese con i più svariati nemici, che spaziano da animali feroci a spaventose creature demoniache tratte dal folklore cinese. Anche questa volta Team Ninja ci conentirà di sfruttare vari strumenti di morte per farci strada nel tortuoso viaggio di Wo Long, a partire dalle katane, passando per archi, martelli e così via.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 3 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One (arriverà al day one su Xbox Game Pass).