Wo Long Fallen Dynasty: come aumentare il numero massimo di fiaschette curative

Come avrete notato giocando la versione finale o la demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty, il soulslike di Team Ninja implementa una meccanica molto simile a quella delle fiaschette di Dark Souls e, pertanto, nel corso dell'avventura è possibile aumentare il numero di consumabili utili per curarsi nei momenti di difficoltà.

Tutti i giocatori dispongono inizialmente di tre Vasetti Cura di Dragone, ma tra una missione e l'altra di Wo Long Fallen Dynasty è possibile sia far sì che il numero massimo di oggetti curativi aumenti che migliorare la quantità di salute ripristinata ad ogni loro utilizzo. In entrambi i casi, i potenziamenti sono legati ad una serie di oggetti speciali che sono stati nascosti dagli sviluppatori in ogni angolo delle aree di gioco e vanno quindi recuperati esplorando con grande attenzione il mondo di Wo Long Fallen Dynasty.

Il primo oggetto prende il nome di Cristallo Vena di Dragone e questa è la sua descrizione:

"Aumenta di uno il limite d'uso del Vasetto cura di dragone quando si usa."

"Rari minerali in grado di assorbire Forza Vitale sono finiti nelle vene di un dragone e si sono accumulati insieme, raggiungendo infine una forma cristallina. Rafforza il Vasetto cura di dragone e migliora l'abilità di ottenere Forza Vitale dalle Vene di dragone."

Una volta raccolto, il Cristallo Vena di Dragone può essere utilizzato visitando la schermata dell'inventario: dal successivo riposo presso uno stendardo (oppure in seguito alla morte), avrete a disposizione una fiaschetta aggiuntiva con cui rimettervi in sesto.

Per aumentare invece l'effetto curativo dei Vasetti Cura di Dragone, dovrete raccogliere l'Essenza Vena di Dragone. Il metodo attraverso il quale reperire ed utilizzare questi consumabili è il medesimo di quello del Cristallo, con l'unica differenza che in questo caso non aumenterete il numero massimo di oggetti ma solo i loro benefici.

