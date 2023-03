Wo Long Fallen Dynasty: come cambiare arma velocemente

Similarmente a quanto visto in entrambi i NioH, anche il combat system di Wo Long Fallen Dynasty prevede la possibilità di equipaggiare più armi, così come quella di scambiarle all’occorrenza. A tal proposito, in questa guida vi spiegheremo come sfruttare al meglio tale feature indicata per chiunque voglia puntare sulla versatilità.

Dopo aver ottenuto un paio di armi e averle equipaggiate nei due slot destinati a esse, i giocatori del nuovo souls-like creato da Team Ninja possono scambiarle facilmente e in ogni momento. Per farlo è sufficiente tenere premuto il tasto R2 (RT nel caso steste giocando su una piattaforma della famiglia Xbox) seguito dal tasto direzionale Su oppure Giù.

A questo primo modo semplice e immediato, Wo Long affianca la chance di cambiare l’arma in uso in seguito a una deviazione. La manovra in questione, più avanzata rispetto alla precedente e utile durante il combattimento, si effettua premendo R1 (RB) in combinazione col tasto Cerchio (B) nel momento in cui si sta per subire un colpo critico. Azzeccare il tempismo non è affatto semplice, ma reagire in questo modo vi farà impugnare l’arma di riserva e riempirà la vostra barra dello Spirito.

Per restare in tema di manovre difensive, eccovi una guida sul come schivare e deviare i colpi in Wo Long. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire tutti i trucchi per vincere i combattimenti di Wo Long Fallen Dynasty, dai vari tipi di attacco all’importanza dello Spirito.