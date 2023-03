Wo Long Fallen Dynasty: come giocare online in co-op con gli amici

Pur trattandosi di un'esperienza pienamente godibile giocando in single player, Wo Long Fallen Dynasty offre la possibilità di affrontare l'avventura anche in compagnia di altri giocatori, formando un party di al massimo tre persone per fronteggiare le numerose insidie dell'Action/RPG Soulslike targato Team Ninja.

Avviare una partita cooperativa è semplicissimo: basta raggiungere una Bandiera Battaglia, che fungono da checkpoint lungo i livelli, e selezionare l'opzione per la lobby Online. A questo punto bisogna cliccare sulla voce Co-op ed unirvi alla partita di un altro utente tramite password; in alternativa potete essere voi ad invitare uno o due amici ad unirsi alla vostra sessione, oppure impostare voi stessi una password agli altri giocatori in modo che così possano raggiungere automaticamente la vostra partita non appena digitata.

Durante il gioco co-op, ciascuno dei partecipanti avrà la possibilità di far rivivere i compagni caduti in battaglia, almeno fino a quando il loro indicatore di soccorso non si prosciuga. Per rendere quanto più possibile equilibrata la difficoltà, se un giocatore si unisce alla sessione di un altro utente con il proprio personaggio molto più sviluppato (o viceversa), il gioco adatterà il livello d'esperienza (oltre all'efficacia degli equipaggiamenti) di tutti i partecipanti allo stesso grado, così da non rendere la partita troppo semplice o troppo impegnativa.

