Wo Long Fallen Dynasty: come installare la demo gratis, link download

La Demo di Wo Long Fallen Dynasty è disponibile è disponibile per il download. Volete provare il nuovo soulslike del Team Ninja? Eccovi tutte le indicazioni per scaricare e installare la versione dimostrativa dell'ultimo action ruolistico degli autori della serie di Nioh.

Come sottolineato da Koei Tecmo e dal Team Ninja sin dall'annuncio di questa demo, chi desidera provare in anteprima questo ambizioso soulslike ispirato alle leggende del millenario folklore cinese non può farlo su PC ma solo ed esclusivamente su console Sony e Microsoft di ultima generazione.

La versione dimostrativa di Wo Long Fallen Dynasty, infatti, può essere scaricata solo su PS Store e Microsoft Store da chi possiede PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series S. Fatta questa dovuta precisazione, è poi importante precisare che la Demo sarà disponibile per un periodo di tempo limitato fino al 25 settembre, in modo tale da offrire al Team Ninja tutti gli strumenti per intervenire sugli elementi grafici e di gameplay che necessitano di migliorie, correttivi e ottimizzazioni varie.

Eccovi allora i link per scaricare e installare sulla vostra console current-gen d'elezione la demo di Wo Long Fallen Dynasty:

Koei Tecmo sottolinea inoltre come, insieme alla Demo, viene proposto anche un questionario online da compilare per offrire un feedback ai membri del Team Ninja. Il completamento del questionario darà accesso a uno sfondo originale per la propria console di ultima generazione. Una volta conclusa la demo, sarà invece possibile riscattare il Crouching Crown Helmet, un equipaggiamento sbloccabile sin dal lancio del gioco. Nel caso ve la foste persa, qui trovate il resoconto della nostra prova con la demo di Wo Long Fallen Dynasty.