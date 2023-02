Wo Long Fallen Dynasty: come sbloccare l'Elmo Dragone Acquattato gratis con la demo

Che vogliate acquistare Wo Long Fallen Dynasty o giocare la sua versione in arrivo gratuitamente per gli abbonati a PC e Xbox Game Pass, sappiate che esiste un modo per ottenere un pezzo d'armatura gratis che potrebbe rendervi più forti nelle prime fasi dell'avventura.

Team Ninja ha infatti deciso di garantire un bonus a tutti i giocatori abbastanza coraggiosi da portare a termine la versione di prova di Wo Long Fallen Dynasty, la quale approderà su tutte le piattaforme sulle quali sarà disponibile il gioco al day one e resterà online solo per un periodo di tempo limitato. A differenza del precedente test, questa volta verranno messi a disposizione di tutti i giocatori i primi due capitoli della storia, così che gli utenti che riusciranno a completarli potranno poi trasferire i progressi nella versione definitiva e proseguire la loro avventura da dove si erano fermati e con lo stesso avatar creato con l'apposito editor.

Coloro i quali completeranno tutti i contenuti della demo riceveranno in omaggio il bellissimo Elmo Dragone Acquattato e, sebbene tale oggetto sia disponibile anche nella versione finale del gioco, la sua rarità sarà diversa. Pare infatti che l'edizione distribuita con la demo sia quella 5 Stelle, fattore che lo rende molto più prezioso rispetto alla sua variante 1 Stella.

Se non avete tempo per completare la nuova demo, sappiate che esiste anche un secondo metodo per ottenere l'oggetto. Per via di alcuni problemi tecnici, Team Ninja non potrà fare differenza fra gli utenti che hanno giocato la demo di settembre 2022 e l'hanno portata a termine e quelli che l'hanno semplicemente avviato: per tale motivo, tutti coloro i quali avranno in memoria un salvataggio di quella versione di prova potranno aggiudicarsi l'elmo raro.

Per chi non lo sapesse, la demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile nel periodo compreso tra venerdì 23 febbraio 2023 alle ore 9:00 e lunedì 27 marzo 2023 alle ore 8:00.