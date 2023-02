Wo Long Fallen Dynasty: come scaricare la demo gratis su PC, PlayStation e Xbox

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale di Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo soulslike dal frenetico combat system dagli stessi autori di Ninja Gaiden e Nioh. In attesa di poter mettere le mani sulla versione finale, inclusa anche in Xbox Game Pass, vi spieghiamo come fare per scaricare la demo gratis e provare i primi due capitoli.

Se volete iniziare a giocare Wo Long Fallen Dynasty, sappiate che la demo gratuita non differisce dalla versione finale ed include tutta la prima parte dell'avventura, editor del personaggio incluso. Questo significa che potrete giocare le missioni iniziali e creare il vostro protagonista per poi trasferire tutti i progressi al momento dell'acquisto del gioco (o del download, se siete utenti abbonati a PC o Xbox Game Pass).

Ecco di seguito tutti i link utili per procedere al download di questa versione di prova sulle varie piattaforme:

Se non riuscite a scaricare la demo su PC tramite l'app ufficiale Xbox per Windows 10 e Windows 11, vi basterà aprire il Microsoft Store e cercare il gioco, così da riscattarlo ed avviare il download. Occorre precisare inoltre che il gioco non gode del pieno supporto al cross-save, pertanto i progressi della demo su Steam non si potranno trasferire altrove e sulle console Sony sarà possibile effettuare il trasferimento solo fra PS4 e PS5. Potrete invece sfruttare la presenza della demo sul Microsoft Store per condividere i salvataggi fra PC e console della famiglia Xbox, anche quando il titolo approderà nel catalogo del pass al day one.

Oltre a proporre le prime missioni, la demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty permette anche di sbloccare un bonus esclusivo. Coloro i quali completeranno tutti i contenuti della versione di prova potranno sbloccare un casco 5 Stelle nella versione finale, ovvero l'Elmo Dragone Acquattato.

Vi ricordiamo che la demo è a tempo limitato e potrà essere scaricata su tutte le piattaforme solo fino al prossimo 27 marzo 2023 alle ore 9:00 del fuso orario italiano. Se avete bisogno di consigli su come superare i difficili boss della demo, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per muovere i primi passi in Wo Long Fallen Dynasty.