Wo Long Fallen Dynasty: come schivare e deviare gli attacchi nemici

Koei Tecmo e Team Ninja sono pronti a tornare all'azione con Wo Long Fallen Dynasty, una delle produzioni videoludiche che più hanno incuriosito l’utenza sin dal trapelamento delle primissime informazioni. Però, il titolo in questione costituisce anche una delle offerte più interessanti della line-up di Xbox Game Pass di fine febbraio e marzo 2023.

La neo-pubblicata esperienza action-ruolistica, che ricalca le orme di alcuni dei predecessori del genere di riferimento quali Nioh e non solo, è pronta ad affermarsi sul mercato dopo un lungo periodo d’attesa, che di recente ha visto la pubblicazione di una demo di Wo Long Fallen Dynasty. L’avventura ideata dai ragazzi di Team Ninja si prefigge l’obiettivo di regalare un viaggio alla stregua di un Soulslike, con una curva di difficoltà e di apprendimento che crescerà esponenzialmente.

Tra una schivata e una deviazione: come muoversi facilmente in Wo Long

Proprio in virtù di tale ragione, tra le principali difficoltà incontrabili nel proprio cammino vi sono quelle di compiere schivate (dodge, in gergo tecnico) e deviazioni perfette degli attacchi scagliati dai nemici (anche conosciuti con il termine "parry"). Trattandosi di componenti essenziali all’interno di questo genere di produzioni, sorge spontanea la seguente domanda: come si compiono le schivate e le deviazioni in Wo Long Fallen Dynasty?

Per effettuare una schivata con il proprio alter ego digitale è necessario premere il pulsante B o Cerchio (esso differisce a seconda del controller utilizzato), accompagnandolo al direzionamento dell’analogico sinistro per indicare la direzione verso cui si vuole far andare il personaggio. Tale azione, generalmente più semplice da effettuare rispetto al parry, aumenterà la distanza tra sé e i nemici, garantendo anche delle possibili occasioni di contrattacco.

D’altro canto, la deviazione perfetta degli attacchi prevede che il medesimo pulsante di cui sopra (B o Cerchio) venga premuto in seguito ad un attacco potente inferto dal nemico, visibile anche grazie alla colorazione rosso scuro che circonderà quest’ultimo durante l’azione.

È importante osservare, però, che tale meccanica deve essere padroneggiata al meglio, anche a causa della statistica della difficoltà di deflessione che inficerà sul modo di eseguire una deviazione con successo. Questo è tutto su come schivare ed effettuare le deviazioni nel nuovo titolo di Koei Tecmo e Team Ninja, di cui trovate un’ampia analisi nella nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty.

Vi invitiamo, inoltre, a recuperare la nostra guida sull’editor, armi, combo ed equipaggiamento su Wo Long Fallen Dynasty.