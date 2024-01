Wo Long Fallen Dynasty Complete Edition annunciata: l'uscita è molto vicina

E dopo l'arrivo del terzo DLC di Wo Long Fallen Dynasty, se ancora non avete recuperato l'Aftion/RPG di Team Ninja e volete giocarvi ogni singolo contenuto a disposizione, c'è una buona notizia per voi: Koei Tecmo ha annunciato ufficialmente Wo Long Fallen Dynasty Complete Edition.

Come suggerisce il nome, si tratta dell'edizione definitiva di Wo Long Fallen Dynasty, comprensiva di tutte le espansioni, aggiornamenti e contenuti aggiuntivi pubblicati nel corso del 2023: chiunque non ha ancora mai giocato l'apprezzato Soulslike può dunque far sua l'esperienza completa senza alcuna omissione. E non c'è nemmeno da aspettare troppo a lungo in quanto la Complete Edition sarà disponibile a partire dal 7 febbraio 2024 su PC e console PlayStation e Xbox, a quasi un anno di distanza dall'uscita del gioco base originale avvenuta nel marzo del 2023.

Grazie alla Complete Edition è dunque possibile vivere non solo l'avventura principale ma anche le vicende delle tre espansioni, Battle of Zhongyuan, Conquerer of Jiangdong e Upheaval in Jingxiang, per un gioco che intratterrà gli appassionati per più decine di ore. E se avete bisogno di ulteriori approfondimenti prima di buttarvi a capofitto sull'acquisto, la nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty vi spiega nel dettaglio cosa aspettarsi dall'opera targata Team Ninja.