Wo Long Fallen Dynasty, confermati i DLC post-lancio: ecco quando arrivano

Dopo la pubblicazione del frenetico Action Trailer di Wo Long Fallen Dynasty, crescono le aspettative e la curiosità attorno al prossimo Action/RPG di Team Ninja, atteso per il debutto su PC e console PlayStation e Xbox il 3 marzo 2023.

Mancano dunque ancora pochi mesi prima del debutto del gioco sul mercato, con Koei Tecmo che ha dunque aperto i pre-ordini per le varie edizioni fisiche e digitali previste. Proprio dalle pagine relative alle prenotazioni delle versioni digitali (come ad esempio su PlayStation Store) emergono dettagli sui piani a lungo termine per Wo Long Fallen Dynasty, in particolare sui DLC post-lancio previsti nel corso di tutto il 2023. Saranno tre le espansioni previste per il gioco:

Battaglia di Zhongyuan - giugno 2023

Conquistatore di Jiangdong - settembre 2023

Insurrezione di Jingxiang - dicembre 2023

Tutti e tre i DLC saranno inclusi all'interno del Season Pass, a sua volta elencato tra i bonus con l'acquisto della Digital Deluxe Edition a 94,99 euro. Oltre al Season Pass, quest'edizione offre:

Gioco base

Armatura Zhuque

Armatura Baihu

Artbook digitale

Mini colonna sonora digitale

Armatura Qinglong

Per quanto riguarda invece l'edizione digitale standard, venduta a 69,99 euro, con la prenotazione gli utenti avranno accesso solo alle armature Zhuque e Baihu, oltre ovviamente al gioco base. Nel frattempo gli sviluppatori hanno rivelato nuovi dettagli su ambientazioni e difficoltà di Wo Long Fallen Dynasty, approfondendo ulteriormente quanto già spiegato in precedenza su tali argomenti.